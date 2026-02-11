«Ходим в одежде, собаки укутаны»: жители Коврова — об отключении отопления из-за аварии

Из-за коммунальной аварии в котельной города Коврова Владимирской области жители вынуждены ходить дома в одежде и согреваться газовыми конфорками на кухне — если они есть. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Анастасия, отметив, что власти врут о сроках восстановления теплоснабжения.

«Вчера утром уже проснулись без горячей воды и отопления. Вечером в восемь я пришла домой, ситуация не изменилась — дома было холодно. Далее где-то в половину десятого я позвонила в дежурную, нам сказали, что авария устранена, котельная работает, ожидайте тепла. Но, уточню: я работаю рядом с котельной, в восемь вечера она не работала, то есть она не парила, дыма из нее не было. Сегодня та же самая ситуация. Ни горячей воды, ни отопления нет. Ситуация не меняется. Понятно, что все врут: и администрация, и дежурные, и все остальные, а мы сидим просто в холоде. Дома в одежде, собаки укутаны, работает обогреватель и газовые конфорки на кухне. По телефону сказали, что вечером запустили котельную. Как выяснилось — только сегодня в 8.00 утра», — сказала она.

Еще одна жительница города Виктория в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что у нее в квартире стоит сильный холод, с которым не справляется обогреватель.

«Вчера отключили утром, до сих пор отопления и воды нет. Лежим под тремя одеялами. Дома ужасный мороз. Обогреватель не справляется. Это уже не первая авария, которая происходит! Власти ничего не обещают, только завтраками кормят! Вчера сказали, что в 23 дадут отопление, потом что ночью. Время 11 утра следующего дня, но отопления так и нет!», — посетовала женщина.

11 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что из-за коммунальной аварии в котельной ООО «Владимиртеплогаз» порядка 20 тысяч жителей Коврова уже двое суток остаются без отопления. По данным издания, из-за лопнувших труб в некоторых квартирах температура воздуха опустилась до 15 градусов, а школьники вынуждены сидеть на уроках в куртках. Уточняется, что в мае прошлого года на этой же котельной произошел взрыв газа при запуске котла.

