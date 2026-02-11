Садальский раскрыл причину ухода Богомолова из Школы-студии МХАТ

Решение режиссера Константина Богомолова покинуть пост ректора Школы-студии МХАТ в первую очередь связано с тем, что у него есть совесть, убежден заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. В беседе с НСН он подчеркнул, что никто не мог заставить его пойти на этот шаг – он сделал его из-за отношения со стороны студентов и преподавателей.

«Богомолов увидел отношение к нему со стороны студентов и преподавателей, потому что ему обструкцию устроили. Никто с ним не разговаривал, он просто вынужден был», — подчеркнул Садальский.

Напомним, Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ в конце января в связи со смертью предыдущего руководителя Игоря Золотовицкого. Назначение Богомолова вызвало критику со стороны выпускников школы-студии, так как режиссер, по их словам, не являлся «коренным мхатовцем». Сам же Богомолов назвал подобные рассуждения наивными и глупыми, однако все-таки попросил главу Минкульта РФ Ольгу Любимову снять его с поста. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее кинокритик назвал причину отставки Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ.