Биржевая цена серебра рекордно выросла с начала февраля

Comex: фьючерс серебра превысил $85 за тройскую унцию впервые с 4 февраля
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Биржевая цена на серебро в среду, 11 февраля, впервые превысила $85 за тройскую унцию впервые с 4 февраля. Соответствующие данные опубликованы на нью-йоркской бирже Comex.

По данным торговой площадки, на 13:45 мск, цена на драгметалл выросла на 6,12% и составила $85,3 за тройскую унцию. К 13:52 мск фьючерс серебра торговался на уровне $85,38 за тройскую унцию (+6,22%).

19 января биржевая цена серебра впервые в истории превысила $91 за тройскую унцию.

Одновременно фьючерс золота с поставкой в апреле 2026 торговался на уровне е $5 121,9 за тройскую унцию (+1,81%).

До этого начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев заявил, что рост интереса к покупке серебра объясняется в первую очередь геополитической ситуацией в мире. По его мнению, эта тенденция в ближайшее время сохранится, а обновление исторических максимумов в ближайшее время может продолжиться. Изменится ситуация при корректировке пропорции цен серебра к золоту, пояснил Соболев.

Ранее в Минфине предрекли рост цен на золото и мировой закат доллара.
 
