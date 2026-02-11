Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Неизвестный открыл стрельбу в техникуме в Анапе

Жители Анапы сообщили о стрельбе в индустриальном техникуме, есть раненые

В Анапском индустриальном техникуме (АИТ) на Промышленной улице, предварительно, произошла стрельба. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Анапа ЧП» со ссылкой на слова очевидцев.

По информации канала, на место происшествия приехали сотрудники скорой помощи, полиции и Росгвардии. Учащихся техникума пока не выпускают из здания. Уточняется, что силовики оперативно задержали подозреваемого, им оказался молодой человек 18-20 лет. Территория рядом с учебным заведением была перекрыта.

Как сообщает Telegram-канал Mash, предварительно, ранены два человека. Им оказывают медицинскую помощь. По данным Mash, у стрелявшего обнаружили при себе разгрузку с патронами.

Официально информация о стрельбе в техникуме не подтверждена.

До этого жительница Москвы в состоянии наркотического опьянения устроила стрельбу из сигнального пистолета из окна своей квартиры. Прибывшим на место происшествия полицейским она сообщили, что стреляла ради развлечения. В квартире также обнаружили ее 39-летнего знакомого. У него изъяли сверток с неизвестным веществом. Эксперты установили, что это кокаин.

Ранее юношу задержали за стрельбу по людям из окна жилого дома в Петербурге.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!