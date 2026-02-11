Неизвестный открыл стрельбу в техникуме в Анапе

Жители Анапы сообщили о стрельбе в индустриальном техникуме, есть раненые

В Анапском индустриальном техникуме (АИТ) на Промышленной улице, предварительно, произошла стрельба. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Анапа ЧП» со ссылкой на слова очевидцев.

По информации канала, на место происшествия приехали сотрудники скорой помощи, полиции и Росгвардии. Учащихся техникума пока не выпускают из здания. Уточняется, что силовики оперативно задержали подозреваемого, им оказался молодой человек 18-20 лет. Территория рядом с учебным заведением была перекрыта.

Как сообщает Telegram-канал Mash, предварительно, ранены два человека. Им оказывают медицинскую помощь. По данным Mash, у стрелявшего обнаружили при себе разгрузку с патронами.

Официально информация о стрельбе в техникуме не подтверждена.

До этого жительница Москвы в состоянии наркотического опьянения устроила стрельбу из сигнального пистолета из окна своей квартиры. Прибывшим на место происшествия полицейским она сообщили, что стреляла ради развлечения. В квартире также обнаружили ее 39-летнего знакомого. У него изъяли сверток с неизвестным веществом. Эксперты установили, что это кокаин.

Ранее юношу задержали за стрельбу по людям из окна жилого дома в Петербурге.