Heineken сократит 7% персонала на фоне спада в пивоваренной отрасли

Bloomberg: компания Heineken сократит 5-6 тысяч рабочих мест из-за спада продаж
Павел Лисицын/РИА Новости

Нидерландский производитель пивных напитков Heineken NV сократит 5-6 тыс. рабочих мест на фоне спада в пивоваренной отрасли. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Heineken NV, выпускающая также пиво под марками Tecate и Amstel, заявила о сокращении от 5000 до 6000 рабочих мест — в основном в Европе — из общего числа 87 тыс. сотрудников по всему миру. Компания также сообщила о снижении объемов продаж пива в 2025 году на 2,4%, что оказалось немного меньше, чем ожидали аналитики.

При этом акции Heineken выросли на 5,5%, что стало самым большим внутридневным ростом за последние 12 месяцев. С начала года по состоянию на закрытие торгов во вторник их стоимость увеличилась на 7%.

Компания уже объявляла о планах по оптимизации работы головного офиса, но последние сокращения рабочих мест выходят далеко за рамки этих планов. Сокращение численности персонала будет происходить в течение двух лет в рамках программы по сокращению расходов, заявила Heineken, не уточнив, какие именно должности будут затронуты.

