Лавров не верит, что европейские лидеры планируют позвонить Путину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает пустыми разговорами заявления некоторых лидеров стран Евросоюза о планах позвонить президенту Владимиру Путину. Его слова передает ТАСС.

По его словам, Европа полностью дискредитировала себя в глазах Москвы.

Если европейские лидеры одумаются, то они могут обратиться к России, Москва просмотрит эти обращения, добавил Лавров.

На прошлой неделе сообщалось, что советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ писали, что он встречался с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат».

Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что таким образом Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров. =

Ранее в Европе рассказали о технических контактах Москвы и Берлина.