Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российское гражданство

После «Итогов года с Путиным» пенсионерке из Казахстана выдали паспорт РФ

Пенсионерка из Казахстана Людмила Кондратьева, задавшая вопрос на программе «Итоги года с Владимиром Путиным», стала гражданкой России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники полиции приняли заявление женщины, оперативно рассмотрели его и одобрили. Правоохранители также помогли заявительнице собрать и оформить необходимые документы. В итоге решение было принято в кратчайшие сроки.

Заключительным этапом стала церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации. После этого Людмиле Кондратьевой вручили российский паспорт.

Волк рассказывала, что женщина в сентябре приехала в город Кола к своей дочери. Пенсионерка решила остаться в России, в связи с чем в ноябре подала документы на получение вида на жительство, но столкнулась с трудностями.

До этого генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков сообщал, что в США украинцы проявляют активный интерес к программе по переселению соотечественников в Россию. По его словам, в 2025 году кратно возросло количество обратившихся за информацией по этому вопросу.

Ранее Путин подписал указ о гражданстве РФ для журналиста Бертолази и мецената Бордато.