Донос на комика Сабурова написал Иван Жданов

Одним из доносчиков на комика Нурлана Сабурова оказался общественник и экс-директор запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Иван Жданов (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Появилось видео, где Нурлан Сабуров передает десять мотоциклов эндуро бойцам «Легиона Вагнер Истра» «на нужды СВО». И желает им «победы». Сабуров гражданин Казахстана, а там за это уголовка. Статья 170 УК РК финансирование или иное материальное обеспечение наемника (от 7 до 12 лет). Передача техники вагнеровцам ровно такой случай, хотя, конечно Казахстан может делать вид, что «это другое». Ждем реакции Генпрокуратуры и МВД Казахстана», — передает Собчак слова Жданова.

11 февраля сообщалось, что в Генпрокуратуру Казахстана подали заявление с требованием дать правовую оценку информации, связанной с комиком.

Как писал портал Finratings.kz, активист Марат Турымбетов обратился в ведомство с просьбой проверить распространяемые в сети видеоматериалы, на которых комик якобы передал бойцам ВС РФ в зону СВО 10 мотоциклов. По его словам, речь идет о возможных фактах спонсирования военных действий на Украине, за которое гражданам Казахстана грозит до 12 лет. Официальных комментариев от Генпрокуратуры или от представителей Нурлана Сабурова не поступало. Обращение находится на стадии рассмотрения.

Ранее Сабуров после депортации из РФ решил провести концерты в двух азиатских странах.