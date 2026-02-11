Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Продюсер фильма о первой леди США опроверг данные о незаконном использовании музыки в картине

Продюссер Бекман: музыка в фильме «Мелания» используется на законных основаниях
Jeenah Moon/Reuters

Продюсер документального фильма «Мелания» о первой леди США Марк Бекман опроверг сообщения о том, что в его фильме была незаконно использована музыка участника группы Radiohead Джонни Гринвуда. Об этом пишет издание Breitbart News.

«Это вопиющая ложь. У нас есть законное право и разрешение использовать каждую песню и музыкальное произведение в фильме. У нас есть законные права на их использование... Журналистам пора сообщать новости, а не выдумывать их», — сказал продюсер.

Накануне гитарист Radiohead Гринвуд, а также американский режиссер Пол Томас Андерсон обвинили создателей фильма «Мелания» (Melania, 2026) в незаконном использовании музыки исполнителя. Речь идет о музыкальной композиции из фильма «Призрачная нить» (Phantom Thread, 2017) Пола Томаса Андерсона.

Как писал журнал Variety, музыкант и режиссер потребовали убрать музыку исполнителя из картины.

Гринвуд выступил композитором фильма «Призрачная нить», который вышел в 2017 году. Гитарист Radiohead также работал над саундтреками к другим фильмам Пола Томаса Андерсона, включая «Нефть» (There Will Be Blood, 2007), «Врожденный порок» (Inherent Vice, 2014), «Лакричная пицца» (Licorice Pizza, 2021), а также «Битва за Битвой (One Battle After Another, 2025).

Ранее фильм о Мелании Трамп собрал около $2,9 млн в день премьеры.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!