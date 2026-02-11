Продюсер фильма о первой леди США опроверг данные о незаконном использовании музыки в картине

Продюсер документального фильма «Мелания» о первой леди США Марк Бекман опроверг сообщения о том, что в его фильме была незаконно использована музыка участника группы Radiohead Джонни Гринвуда. Об этом пишет издание Breitbart News.

«Это вопиющая ложь. У нас есть законное право и разрешение использовать каждую песню и музыкальное произведение в фильме. У нас есть законные права на их использование... Журналистам пора сообщать новости, а не выдумывать их», — сказал продюсер.

Накануне гитарист Radiohead Гринвуд, а также американский режиссер Пол Томас Андерсон обвинили создателей фильма «Мелания» (Melania, 2026) в незаконном использовании музыки исполнителя. Речь идет о музыкальной композиции из фильма «Призрачная нить» (Phantom Thread, 2017) Пола Томаса Андерсона.

Как писал журнал Variety, музыкант и режиссер потребовали убрать музыку исполнителя из картины.

Гринвуд выступил композитором фильма «Призрачная нить», который вышел в 2017 году. Гитарист Radiohead также работал над саундтреками к другим фильмам Пола Томаса Андерсона, включая «Нефть» (There Will Be Blood, 2007), «Врожденный порок» (Inherent Vice, 2014), «Лакричная пицца» (Licorice Pizza, 2021), а также «Битва за Битвой (One Battle After Another, 2025).

Ранее фильм о Мелании Трамп собрал около $2,9 млн в день премьеры.