Армия

«Нужен военным»: в России заявили о важной роли Telegram на фронте

Марочко: блокировать Telegram нельзя – он вносит важный вклад в победу в СВО
Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

В России нельзя сейчас блокировать Telegram, так как он играет важную роль на фронте и обладает всем необходимым функционалом для военных. Российские аналоги пока не способны заменить этот мессенджер, через который, в том числе, удается донести важную информацию до противника, наладить процесс сдачи украинских военных в плен и так далее, заявил НСН военный эксперт, ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что сегодня не все осознают значимость Telegram, который имеет как плюсы, так и минусы. На данный момент преимущества мессенджера явно перевешивают, подчеркнул эксперт.

«Мы подаем информацию, которая может дойти на сторону противника. Очень много украинских военнослужащих говорили, что им помогли инструкции, например, как сдаться в плен, — заявил Марочко. — Есть специальные скрытые каналы, которые помогают украинским военнослужащим, ведь там есть люди, которые ненавидят свою практически фашистскую власть, у них есть способ связаться через Telegram-ботов, например».

Он также напомнил, что сам более шести лет ведёт канал в мессенджере, причём, как и многие другие граждане РФ, работает открыто и законно. Хотя отечественный Max демонстрирует хорошие показатели и развивается, заменить Telegram полностью он пока не может, особенно на фоне того, что работает исключительно в РФ и Белоруссии, а для обмена данными нужен сервис, работающий во всех странах, подчеркнул эксперт.

«Конечно, я не против мессенджера MAX, но в нем пока нет такого функционала, который направлен, в том числе, на нашу скорейшую победу», — заключил военный эксперт.

Напомним, российские пользователи Telegram сообщили о серьезном сбое в работе мессенджера, только за 10 февраля поступило порядка 10 тыс. жалоб. РКН подтвердил ограничения работы сервиса из-за нарушений российских законов. Что о возможной блокировке говорят депутаты и чего от мессенджера требует РКН — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали замедление Telegram.
 
