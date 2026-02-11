Размер шрифта
Дрон влетел в многоэтажный дом в Белгородской области

В Дубовом Белгородской области дрон влетел в многоэтажный дом
Кадр из видео/Telegram-канал «Бел.Ру | Новости Белгорода»

Украинский дрон влетел в многоэтажный жилой дом в поселке Дубовое Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Бел.РУ» со ссылкой на подписчиков.

По его информации, в результате атаки был поврежден фасад и остекление здания. Данных о пострадавших и комментариев властей пока нет.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в 11:02 мск сообщал об опасности атаки беспилотников на Белгород.

Он также рассказал, что в районе села Илек-Пеньковка Краснояружского округа при атаке FPV-дрона на служебный автобус был ранен водитель. Помимо этого, в городе Грайворон дрон атаковал автомобиль — пострадал один человек.

До этого Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО в период с 7:00 до 9:00 прехватили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее в Волжском после атаки эвакуировали жителей поврежденного дома и закрыли детский сад.
 
