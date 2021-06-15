Глава Коми разъяснил смысл своей реплики «у вас я – Путин»

Глава Коми Владимир Уйба объяснил, какой был заложен смысл в его слова «у вас я – Путин», адресованные местным жителям. По его утверждению, речь шла об ответственности за регион перед населением, сообщает РИА «Новости».

Заявление Уйбы вызвало резонанс после встречи с жителями села в Коми 17 мая. Тогда он попросил напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников касательно того, что надо обращаться к президенту России, Уйба сказал: «Да какой Путин? У вас я – Путин».

Представители республиканской администрации уточняли, что губернатор имел в виду свою ответственность за регион.

«Я приехал в село Мутный Материк, жители которого жаловались на нефть в окрестностях. При облете с вертолета ничего не просматривалось, так что пришлось попросить лодку, чтобы посмотреть вдоль берегов. На ней я проехал вдоль всего села больше километра, периодически опуская руку в воду — рука так и оставалась чистой», — рассказал глава.

Он пояснил, что затем оказался в затоне, где около моторных лодок были разводы от бензина. В результате никаких следов нефти на месте не было найдено.

«Когда мы вышли на берег, местные заявили, что они, мол, к президенту пойдут. Я спросил, а меня тогда для чего избрали? И действительно сказал: «Для вас я – Путин, потому что вы меня избрали как главу субъекта, высшее должностное лицо», — добавил Уйба.

Кроме того, в Кремле прокомментировали слова главы Коми «у вас я — Путин».