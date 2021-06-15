Кочарян заявил о необходимости наращивания военного присутствия РФ в Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что в республике необходимо расширять российское военное присутствие. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

По его словам, не так важно, будет ли это вторая база, или расширенная первая.

«Важно то, чтобы присутствие России здесь было акцентированным в военном плане. Это должна быть современная военная база, то есть должно быть не символическое присутствие, а реальное, сильное, убедительное для других», — выразил мнение экс-президент.

Он отметил, что российская база в этом плане достаточно сильная, однако наращивать присутствие необходимо и-за неспокойной обстановки в регионе. Политик добавил, что вряд ли в ближайшее время обстановка станет спокойнее.

Кочарян ранее неоднократно заявлял, что Армении следует сотрудничать с Россией. Так, в феврале текущего года он отметил, что армянской республике стоит подумать об усилении взаимодействия с Российской Федерацией. По его словам, с точки зрения геополитики, интеграция несет множество преимуществ. Политик подчеркнул, что глобализация сменяется региональной интеграцией.

Ранее в мае бывший президент Армении Роберт Кочарян и главы партий «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» подписали меморандум о создании предвыборного блока. Предвыборный блок получил название «Армения». Предполагается, что он будет участвовать в предстоящих в июне парламентских выборах.

До этого Кочарян заявлял, что готов вновь побороться за статус президента Армении.