МИД РФ назвал тревожным нежелание США работать над недопущением гонки вооружения в космосе

Отсутствие у США и его западных союзников желания работать над предотвращением гонки вооружений в космосе наводит на тревожные размышления. Соответствующее заявление в интервью «Известиям» сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, необходимо поставить этому заслон «пока не поздно».

«Балансируем на грани гонки вооружений в космосе. Сейчас 30 стран вместе с Россией заключили двусторонние документы о неразмещении первыми оружия в космосе. Вопрос не в том, сможет ли страна Икс когда-то создать космическое оружие и стать первой в этой сфере. Если Россия уже 30 раз подписалась с кем-то в международном сообществе под тем, что она не будет первой в этой сфере, значит, она отвечает за свои слова», — сказал он.

Ранее Рябков заявил о готовности России встречно передать США американских граждан, отбывающих в РФ сроки.