Путин поздравил нового премьера Израиля со вступлением в должность

Президент России Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета по случаю вступления в должность премьер-министра Израиля.

«Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал Беннету успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

13 июня лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет принес присягу в качестве премьер-министра Израиля. До этого пост главы правительства занимал с 2009 года Биньямин Нетаньяху.

Что известно о новом премьере Израиля — в материале «Газеты.Ru».