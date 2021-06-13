Поклонская раскрыла причины отказа идти на выборы

Экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская, снявшая свою кандидатуру с праймериз «Единой России», рассказала о причинах отказа идти на новые выборы в Государственную Думу, сообщает РИА «Новости».

«Причиной снятия с участия в выборах явилось мое решение о переходе на другую работу, не связанную с работой депутата, но интересную для меня. Перемены в жизни - это всегда сложный период. Можно сказать, это своеобразный выход из зоны комфорта. Но это и есть саморазвитие», — заявила Поклонская.

Она подчеркнула, что не уходит из политики и считает необоснованными заявления об этом. По словам Поклонской, она собирается получить опыт другой работы, который будет полезен ей в будущем.

«Приятно, что есть интерес к моей будущей работе. Пусть пока будут догадки, потом сообщу», — прокомментировала Поклонская слухи о том, что ее могут назначить в на руководящую должность в крымской структуре Следственного комитета РФ или Росприроднадзора.

Депутат сообщила, что ее будущая должность будет связана с экологией и здравоохранением.

Ранее Поклонская рассказала, что на новой работе будет развивать свои аккаунты в соцсетях.