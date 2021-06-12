Премьер-министр Ирландии назвал бандитизмом решение Белоруссии по рейсу Ryanair

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что Белоруссия совершила акт бандитизма, вынудив летевший из Афин в Вильнюс самолет ирландской авиакомпании Ryanair приземлиться в Минске 23 мая. Об этом сообщает Bloomberg.

«Бандитизм, который мы наблюдали при угоне самолета в прошлом месяце, демонстрирует режим, противоположный сильному <...> Он слишком слаб, чтобы уважать свой народ или уважать основные законы», — сказал политик.

Штаб-квартира Ryanair находится в Ирландии.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного судна основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что новые санкции Евросоюза против Белоруссии затронут 71 человека и семь организаций.