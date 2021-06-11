Путин подписал закон о десятикратном увеличении штрафов за разглашение персональных данных

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, граждане, нарушившие этот закон, будут платить административный штраф до 5-10 тыс. рублей вместо прежних штрафов, начинающихся с 500 рублей.

Размер наказания для должностных лиц вырос с 4-5 тыс. рублей до 40-50 тыс. рублей. Также поправками вводится ответственность для юридических лиц — штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Принятый закон также предусматривает увеличение штрафов за разглашение сведений о мерах безопасности, которые применяются в отношении сотрудников правоохранительных или контролирующих органов, а также их близких.

Нарушение требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и их имуществе, если речь не идет об уголовном деянии, повлечет штраф для граждан от 50 тыс. рублей до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, говорится в документе. Для должностных лиц предусмотрена также дисквалификация до трех лет.

Накануне Путин подписал закон о служебной тайне в сфере обороны страны. Закон позволит ограничить распространение служебной информации, а ограничения будут наложены на федеральные органы власти, органы государственной власти субъектов России, органы местного самоуправления, организации и непосредственно на граждан России.