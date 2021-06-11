Псаки заявила, что обстановка в Белом доме при Трампе была похожа на «Игру престолов»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что обстановка в Белом доме при бывшем президенте США Дональде Трампе напоминала телесериал «Игра престолов». Об этом пишет газета Hill.

По ее словам, из-за того, что при действующем главе государства Джо Байдене атмосфера спокойная, складывается впечатление, что произошел сдвиг по сравнению с последними четырьмя годами.

Таким образом Псаки ответила на вопрос журналистов об утечках данных из Белого дома, в ходе конференции, которую организовало издание Financial Times.

Пресс-секретарь подчеркнула, что в администрации Байдена в первую очередь делается упор на труд и командную работу.

Ранее Псаки заявила, что Байден принял решение лишить Трампа доступа к секретной информации.

До этого глава США в интервью телеканалу CBS сказал, что Трампу не стоит предоставлять подобные данные, так как тот может «проговориться».

Бывшие американские президенты могут получать сжатые доклады разведки, при этом действующий лидер получает более полные сведения. Законодательство США предполагает, что экс-президентам разрешено сообщать секретную информацию, но только после соответствующего решения действующего главы государства.