В МИД России назвали условие для исключения США из списка недружественных стран

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США должны прекратить враждебную политику в отношении РФ, чтобы Москва исключила их из списка недружественных стран, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Соединенным Штатам в том числе следует отказаться от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы и постоянного вмешательства во внутренние дела страны, а также от противодействия партнерства с Россией на международной арене и ее усилиям в сфере интеграции.

«До этого распоряжения просто не было юридической базы, теперь она появилась, и, соответственно, нет никаких оснований ожидать, что перечень будет пересматриваться. Он не конъюнктурный, это просто инструмент», — подчеркнул Рябков.