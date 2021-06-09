Лавров заявил, что Россия не ждет прорывов от саммита Путина и Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на форуме «Примаковские чтения» заявил, что в Москве не ожидают, что на саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена удастся достичь каких-то прорывных договоренностей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день существует необходимость в обсуждении на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США как две крупнейшие ядерные державы на международной арене.

Кроме того, Лавров выразил надежду, что американская сторона при подготовке к саммиту РФ — США проведет работу над ошибками прошлых лет.

«Те, кто занимается Российской Федерацией, надеюсь, что они оценят действия, интересы и позицию России, наши красные линии в конце концов, <...>и откажутся от ведения диалога исключительно с позиции претензии на гегемонию в мировых делах», — добавил он.

Ранее Лавров заявил, что Россия заинтересована в прагматичных отношениях с Западом и США.

Встреча глав Российской Федерации и Соединенных Штатов состоится 16 июня в Женеве.