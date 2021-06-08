СМИ: Варшава добивается встречи Дуды и Байдена до саммита с Путиным

Польша пытается организовать встречу президента республики Анджея Дуды с американским коллегой Джо Байденом, пишет газета Rzeczpospolita, ссылаясь на свои источники.

По их информации, Варшава добивается консультаций с главой Белого дома перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Собеседники издания указали, что американский лидер «не предупредил» Польшу и Украину «перед тем, как 19 мая огласить, что он не намерен продолжать блокаду строительства «Северного потока — 2». В статье говорится, что польские власти опасаются, что этот шаг Байдена станет прецедентом и будет определять отношение Соединенных Штатов к Польше и другим странам Восточной Европы в будущем.

Как отмечается в материале, «личная встреча Анджея Дуды с Байденом по случаю саммита НАТО в Брюсселе 14 июня, за два дня до переговоров в Женеве лидеров США и России» является лучшим способом успокоить опасения Польши. Пока у главы США запланирована только встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Издание также подчеркивает, что Байден в течение нескольких месяцев ни разу не говорил с Дудой по телефону. В Варшаве эту ситуацию назвали общим «охлаждением и напряженностью» в контактах с Вашингтоном.

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве. Провести переговоры в третьей стране предложил американский лидер во время телефонного разговора с российским коллегой, который состоялся в апреле текущего года.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава оказывает давление на Соединенные Штаты по вопросу, связанному с санкциями против «Северного потока – 2». По его словам, польская сторона негативно относится к решению Вашингтона отказаться от санкций против оператора строительства Nord Stream AG.

21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против организаций и судов России, участвующих в проекте «Северный поток – 2». При этом рестрикции на оператора проекта наложены не были. До этого американский Госдеп подтвердил, что ограничения против Nord Stream 2 AG не соответствуют интересам США.