Зеленский потребовал немедленно включить Украину в НАТО в связи с опасностью для страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину немедленно нужно принять в состав НАТО. Об этом он сказал в интервью порталу Axios.

«Если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее», — сказал Зеленский.

По его словам, вопрос с включением Украины в Североатлантический альянс необходимо «решать немедленно».

«Сейчас мы в опасности, сейчас на карту поставлена наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», — отметил Зеленский.

Он также выразил уверенность, что его страна со временем вступит в НАТО. Однако глава государства считает, что украинские граждане все меньше верят в это. Политик назвал эту ситуацию большой проблемой.

Ранее в апреле президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что «настал момент» пригласить страну в НАТО и Евросоюз. Он также попросил президента США Джо Байдена помочь украинскому государству стать членом Североатлантического альянса. В Белом доме, в свою очередь, заявили, что США поддерживают вступление Украины в НАТО.