Послы стран ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

По данным источника агентства, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что некоторые санкции возможно ввести быстро по письменной процедуре, необязательно ждать заседания Совета ЕС 21 июня. Поэтому послы уже сегодня утром одобрили ограничительные меры против белорусских авиакомпаний.

Ранее сообщалось. что Евросоюз готовит санкции в отношении представителей авиации Белоруссии после инцидента с посадкой самолета Ryanair. Под санкции попадут около десятка высших должностных лиц белорусской авиации, которым заморозят активы и запретят въезд в страны ЕС. Вероятно, решение о введении новых ограничений будет принято к 21 июня, когда пройдет встреча министров иностранных дел Евросоюза. При этом в начале месяца ЕС внесет в «черный список» несколько физических и юридических лиц «в качестве промежуточного ответа» на действия белорусских властей.