Песков заявил о готовности Путина обсудить тему кибератак с Байденом

Президент РФ Владимир Путин готов обсудить тему борьбы с кибератаками со своим американским коллегой Джо Байденом на саммите в Женеве. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что для обеспечения информационной безопасности Москва давно предлагает сотрудничество Вашингтону в сфере борьбы с киберпреступностью.

Тема информационной безопасности снова оказалась в центре внимания после того, как 30 мая были совершены кибератаки на компанию JBS USA, части крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. Сообщалось, что компания пострадала от хакерских атак на свои филиалы в Австралии и странах Северной Америки.

Ранее в ФБР заявили, что хакерскую атаку на крупнейшего в мире производителя мяса JBS совершили преступные сервисы REvil и Sodinokibi, которые не связаны с Россией.