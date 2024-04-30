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Лукашенко заявил, что думает над строительством в Белоруссии второй АЭС

Лукашенко: в Белоруссии думают над строительством второй АЭС

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Власти Белоруссии размышляют над строительством второй атомной электростанции в стране. Об этом, общаясь с жителями города Костюковичи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Наверное, наше общество уже переболело постчернобыльским синдромом… Пока думаем… Очень бы хотелось вторую станцию построить», — отметил Лукашенко.

Глава государства выразил уверенность в том, что Минск принял правильное решение, построив Белорусскую АЭС.

До этого сообщалось, что госкорпорация «Росатом» и Академия наук Беларуси подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан в рамках международного форума «Атомэкспо-2024».

В рамках соглашения участники будут совместно решать задачи в сфере перспективных научных исследований.

Также «Росатом» и Академия наук Беларуси будут совместно готовить научные кадры по высокотехнологичным направлениям.

Ранее Путин поприветствовал переход Белоруссии в ранг атомной державы.

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