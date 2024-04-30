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Стало известно о лжи Сырского о взятии острова Нестрига

Морпех заявил, что главком ВСУ Сырский наврал о взятии острова Нестрига

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский наврал о взятии под правым берегом Днепра острова Нестрига. Об этом сообщает издание «Страна».

«Сырский врет. Ничего они не взяли. Да, группа их зашла. Но нам даже полегче стало», — сказал один из морпехов.

30 апреля американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы последним оставшимся в украинском конфликте.

В этот же день экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор сказал, что Украина рискует остаться без солдат еще до начала полномасштабного наступления Вооруженных сил России.

Кроме того, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский говорил, что ВСУ пытаются спешно покинуть позиции в поселке Керамик под Авдеевкой, бросая раненых сослуживцев.

Ранее стало известно, почему Запад поставляет Украине недостаточно помощи.

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