Аксенов предупредил о неразорвавшихся боеприпасах после атаки на Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил в своем Telegram-канале о неразорвавшихся боеприпасах в Симферопольском районе. Он отметил, что речь идет о селе Донском и его окрестностях.

«После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы», — сообщил он.

Он отметил, что при обнаружении данного боеприпаса нельзя его поднимать и приближаться к нему. Необходимо вызвать сотрудников МЧС и МВД.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого сообщалось, что в ночь на 30 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки Крыма ракетами ATACMS. Об этом сообщил лидер запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что система противовоздушной обороны (ПВО) над Джанкоем и Симферополем успешно сработала. Свидетели рассказали о серии громких взрывов в небе над Крымом, заметив более 10 мощных хлопков, первые из которых раздались примерно в 01:25. Предварительно сообщалось о возможной ракетной угрозе на полуострове, что привело к временному закрытию движения транспорта по Крымскому мосту через Керченский пролив.

Ранее стало известно о том, как ВСУ могут использовать дальнобойный вариант ракет ATACMS.