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В Польше отвергли возможность отправки войск на Украину

Замглавы нацобороны Польши: нет даже речи об отправке польских солдат на Украину

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Global Look Press

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский заявил, что страна не намерена отправлять на Украину своих солдат. Об этом он сообщил в эфире Польского телевидения.

«Я говорил на эту тему с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, который говорил не о том, чтобы бросать солдат стран НАТО на фронт, а о том, чтобы солдаты стран НАТО могли в тылах поддерживать украинских солдат», — рассказал Залевский.

По его словам, Польша отказалась от идеи Лекорню, поскольку Варшава уверена, что гораздо больше в деле поддержки Украины можно сделать поставками вооружения, боеприпасов, техники и обучением украинских солдат.

«Нет даже речи об отправке польских солдат, и это очевидно», — подчеркнул Залевский.

В начале апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не рассматривает вариант развития событий, при котором польские войска примут непосредственное участие в украинском конфликте. Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных солдат на Украину.

Ранее поляки выступили резко против отправки войск на Украину.

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