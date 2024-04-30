В Китае ответили на обеспокоенность США развитием экономики КНР

Китай считает избыточным беспокойство Соединенных Штатов относительно экономического развития КНР. Об этом в рамках брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, его слова приводит ТАСС.

«По-настоящему избыточными являются беспокойство США (по поводу мощностей Китая. – прим. ред.) из-за неуверенности в себе и различные высказывания США, очерняющие Китай», — подчеркнул представитель.

По его мнению, Вашингтон искусственно создает ложную картинку в целях ограничения поступательного развития Китая.

До этого газета Financial Times писала, что прибыль промышленных предприятий Китая начала падать от ранее достигнутых двухлетних максимумов. При этом избыточные производственные мощности осложняют усилия Пекина по оживлению замедляющейся экономики.

Ранее в Китае отреагировали на угрозы США наложить санкции за торговлю с РФ.