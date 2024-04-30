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В Башкирии ребенок справил нужду на Вечный огонь и потушил его

В Стерлитамаке дети потушили Вечный огонь

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Телеграм-канал «Стерлитамак»

Школьники из Стерлитамака потушили пламя на мемориале «Вечный огонь». Об этом сообщает Telegram-канал «Стерлитамак».

На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, что два мальчика на велосипедах останавливаются около памятника. Один из них стоит рядом в тот момент, как второй снимает штаны и справляет нужду на огонь. В результате пламя тухнет. Мальчики скрылись с места инцидента.

По предварительным данным, прибывшие сотрудники ППС задержали подозреваемых. О том, по какой причине школьники решили надругаться над мемориалом, неизвестно.

До этого в Абакане задержали девушек, которые грели руки около «Вечного огня». Происходящее россиянки снимали на видео и комментировали нецензурными словами. В ролике одна из девушек заявила, что планирует забрать гвоздики, которые люди оставили у мемориала.

В последствии видео распространилось в социальных сетях.

Ранее в Новой Москве мужчина поджег стихийный мемориал, организованный после теракта в «Крокус Сити Холле».

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