Напавший на полицейских водитель устроил ДТП в Зеленограде

В Зеленограде мужчина, находящийся под следствием за нападение на полицейского, сел за руль пьяным и устроил ДТП на перекрестке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«38-летний водитель автомобиля Omoda выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen», — отмечается в сообщении ведомства.

Авария произошла на пересечении улиц Логвиненко и Андреевка. Водитель Volkswagen, 26-летний мужчина, получил несовместимые с жизнью травмы.

По предварительным данным, водитель Omoda был за рулем в нетрезвом состоянии. В марте против мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Тогда его остановили полицейские за рулем Lada и пытались привлечь к ответственности за отказ от освидетельствования на состояние опьянения (статья 12.26 КоАП РФ). Он попытался скрыться от инспекторов и применил насилие в их отношении. Суд избрал водителю меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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