В Омской области спасатели тушат загоревшееся предприятие

В селе Лузино Омской области произошел пожар на одном из местных предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

По словам главы области, загорелся производственный цех. Причины и обстоятельства случившегося в данный момент выясняются. Возгорание тушат специалисты МЧС.

30 апреля в поселке Агрохим в Раменском районе Московской области загорелся склад с полиэтиленом. Огонь распространился на производственное здание и открытую площадку. В ликвидации пожара принимали участие около 70 специалистов и 22 единицы техники. Сообщалось, что площадь возгорания достигла 2,3 тыс. квадратных метров.

27 апреля в Краснодарском крае между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона муниципального унитарного предприятия (МУП) «Универсал». По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Невиномысске.