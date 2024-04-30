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Великобритания теряет инвестиции в финансовой сфере после Brexit

Поток иностранного капитала в британский финсектор упал до $1,25 млрд

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Alastair Grant/AP

Объем иностранных инвестиций в британский финансовый и профессиональный сектор услуг сократился вдвое в 2023 году до £1 млрд ($1,25 млрд). Об этом пишет Reuters cо ссылкой на отчет Сити Лондона.

Тем не менее, Великобритания сохраняет позиции одного из ведущих глобальных центров притока капиталов, отмечает издание.

Сфера столкнулась с жесткой конкуренцией за IPO со стороны Нью-Йорка, а после Brexit — финцентров ЕС вроде Парижа и Амстердама. Около 7 тыс. рабочих мест также переместились из Лондона в новые хабы, открытые банками и компаниями в Евросоюзе.

Хотя в 2022-м приток инвестиций достиг рекордных £2 млрд, в 2023-м он упал вдвое на фоне ухудшения экономической конъюнктуры. Основным источником капиталовложений стали США, обеспечив свыше 40% от общей суммы в £1 млрд. В целом иностранные компании создали около 7 тыс. новых рабочих мест.

По данным Сити, треть всех инвестпроектов на £227 млн пришлась на управляющих активами. Для увеличения притока капитала требуется более системный подход и четкая стратегия в сфере финуслуг, заявил глава политики Сити Крис Хэйвард.

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