Песков прокомментировал отказ Женевы аккредитовывать привитых «Спутником V»

Решение Женевы не принимать для аккредитации сертификат о вакцинации «Спутником V» не повлияет на организацию встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, повлияет ли это на настрой российской стороны провести встречу президентов России и США и не планируется ли рассмотреть другую площадку, Песков ответил: «Нет».

Позже представитель Кремля заявил ТАСС, что Швейцария не предъявляла к делегации России требований о вакцинации или наличии тестов на коронавирус для участия в саммите.

Лидеры России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

2 июня сообщалось, что Швейцария не будет выдавать аккредитацию на саммит Путина и Байдена тем, кто привился российской вакциной «Спутник V».

Ранее Швейцария открыла аккредитацию прессы на встречу Путина и Байдена в Женеве. Отмечается, что пресс-центр будет открыт с 2 часов дня 14 июня до полудня 17 июня. После аккредитации представители СМИ получат подробную информацию о получении бейджей по электронной почте.