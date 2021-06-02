В США рассказали о жертве, на которую Байден «пошел ради Путина»

Президент США Джо Байден пожертвовал интересами государства ради президента России Владимира Путина и превратился в «мальчика на побегушках». Об этом пишет американский аналитик Том Роган в статье для Washington Examiner.

«Мы видим, как Байден пресмыкается перед Путиным», — отмечает Роган.

По мнению аналитика, американский лидер уже преподнес России несколько «подарков». Например, он отказался применять санкции к оператору газопровода «Северный поток — 2» и аннулировал разрешение на работу американской нефтяной компании Delta Crescent Energy на северо-востоке Сирии.

«Местные курдские и арабские власти перестанут видеть в США своего партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию», — говорится в статье.

Кроме того, по словам аналитика, глава государства якобы умолял российского коллегу о встрече в Женеве. Роган также предположил, что Байден делает все возможное, чтобы завоевать расположение Путина.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что встреча президентов России и США необходима, чтобы в Вашингтоне могли разобраться в намерениях Москвы.

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве.

Байден предложил своему российскому коллеге провести личную встречу в третьей стране во время телефонного разговора, который состоялся в апреле текущего года. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.