В Италии предложили перезапустить российско-итальянскую инвестиционную платформу

Италия поддерживает перезапуск созданной в 2013 году российско-итальянской инвестиционной платформы, которая была приостановлена в 2014 году. Об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано на сессии российского форума малого и среднего предпринимательства «Итальянский опыт: малый и средний бизнес на пути к циркулярной экономике» на ПМЭФ, пишет ТАСС.

«Я хотел бы напомнить об итальянском предложении, которое остается актуальным уже несколько лет. Это запуск фонда, который был, к сожалению, приостановлен в 2014 году», — сказал Терраччано.

По его словам, это полезный финансовый инструмент, который мог бы быть перезапущен в настоящее время на основе зеленой и циркулярной экономики. Объем платформы оценивается в €1 млрд.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги критически высказался в адрес европейских политиков из-за усиления социального неравенства в Евросоюзе, а также заявил о крахе «мечты» ЕС.

Драги также обратил внимание на несправедливость системы «двойных рынков», которые ставят под угрозу положение незащищенных слоев населения — молодежи и женщин.