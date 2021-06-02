Коммерческий директор «Nord Stream 2 » заявил, что проект будет завершен

Коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид заявил, что позитивно оценивает ход работ по реализации проекта, и уверен, что строительство трубопровода будет завершено. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«Этот газопровод будет готов. На сегодняшний день могу сказать, у нас хорошее состояние дела. Мы хорошо работали», — сказал он.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и еще 20 его однопартийцев из комитета по иностранным делам попросили американскую администрацию отменить решение об отказе от введения санкций в отношении компании — оператора газопровода «Северный поток» Nord Stream 2 AG.

По мнению конгрессменов, с помощью «Северного потока» Россия сможет себе позволить «дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». А отмена санкций, по их словам, противоречит неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода. Также республиканцы считают, что этот жест свидетельствует о поддержке интересов ФРГ.