Песков заявил, что следствие в отношении Гудкова не связано с политикой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следственные действия в отношении политика Дмитрия Гудкова не связаны с политикой. Об этом сообщает ТАСС.

1 июня полиция провела обыски в загородном доме Гудкова, его отца Геннадия и начальника его штаба «Открытая Россия» Виталия Венидиктова. После окончания обыска политика повезли на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, где его задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба.

Во время обысков в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову, силовики нашли и изъяли 50 патронов от пистолета Макарова калибра 9 мм и снаряд. Задержанному по делу о причинении имущественного ущерба, может грозить до пяти лет лишения свободы. Вину политик не признает.

«Это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как эта ситуация отразится на инвестиционном климате России, особенно в дни проведения ПМЭФ.

Кроме того, Песков уточнил, что данная тема не входит в компетенцию Кремля, переадресовав вопросы в правоохранительные органы России.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии рассказали подробности дела Гудкова.

Дмитрий Гудков — депутат Государственной думы VI Созыва, лидер незарегистрированной «Партии Перемен».