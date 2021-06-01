Медведев назвал действия Запада из-за Крыма неразумными

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что политики стран Запада после присоединения Крыма к России выбрали путь конфронтации, несмотря на возможность поступить «более тонко», сообщает «Коммерсант».

«Запад, отвечая даже на целый ряд решений, которые были у нас, отвечая на процедуру голосования по возврату Крыма в состав Российской Федерации, мог повести себя гораздо более тонко, умно: не разрушить отношения с нами и в то же время заявить о каких-то своих обеспокоенностях. Но они же все разрушили, сожгли дотла», — считает Медведев.

Он отметил, что во время своего президентства делал попытки совместно с коллегами из Европы и Соединенных Штатов совершить перезагрузку отношений и положить конец конфронтации.

«Не только отдельные люди устали от конфронтации. Я вам больше скажу: мы все устали от конфронтации. А кому это нравится? Никому это не нравится. И мне это не нравится. Уверен, и президенту это не нравится, и другим моим коллегам», — заявил Медведев.

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