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Во Владивостоке коммунальщики замуровали кошек в подвале дома

Во Владивостоке жители дома пытаются спасти кошек, замурованных в подвале

Во Владивостоке сотрудники коммунальной компании замуровали кошек в подвале жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал VLAD_ORK.

Местные жители утверждают, что несколько кошек замурованы в подвале, а виновна в этом ООО УК «Орион», обслуживающая дом №12 на улице Жигура. Воздух поступает к животным через решетку, сквозь нее неравнодушные жильцы просовывают еду. Остальные продухи заколочены фанерой, в подвале стоит жара, кошки там находятся без воды уже четвертые сутки.

Ранее управляющая компания уже поступала аналогичным образом, но по другим адресам. После того, как о произошедшем рассказали в СМИ и соцсетях, Государственная жилищная инспекция Приморского края вынесла в адрес «Ориона» предостережение, но компания не стала выполнять указание и предпочла закрыть все продухи в подвалах домов.

Сейчас проверку информации о замурованных кошках проводит полиция, удалось ли к настоящему времени их освободить, не сообщается.

Ранее екатеринбуржцы обнаружили в подъезде жилого дома изнасилованную кошку.

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