Для российских туристов могут появиться бесплатные визы на Шри-Ланку

Российское посольство в Шри-Ланке рассчитывает получить от властей островного государства информацию о бесплатных визах для российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы посольства РФ Германа Федорова.

«Мы рассчитываем, что получим официальную информацию о деталях и сроках действия пилотного проекта по предоставлению бесплатной визы туристам из семи стран, в том числе России. Пока у нас нет официальной информации о сроках действия этого режима», — пояснил дипломат.

До этого заведующий консульским отделом посольства РФ в Шри-Ланке Александр Ивин сообщал, что власти Шри-Ланки приняли решение продлить режим оформления бесплатных виз для граждан России, которые посещают островное государство в туристических целях.

Посольство уже получило ноту о продлении режима. Власти Шри-Ланки не уточнили, станет ли этот проект постоянным, однако в этот раз конкретного срока завершения у него нет.

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