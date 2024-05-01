Ученые выяснили, что дети растут более спокойными вблизи лесов и парков

Группа американских ученых различных научных учреждений изучила связь между психическим здоровьем маленьких детей и пребыванием в природных зонах. Они выяснили, что дети, с рождения жившие в окружении лесов и парков, демонстрировали меньше эмоциональных проблем в раннем возрасте. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

В ходе работы были проанализированы отчеты родителей о поведении своих детей, собранные на большой выборке несовершеннолетних в возрасте от двух до 11 лет, чтобы понять влияние раннего воздействия зеленых насаждений. Специалисты связали эти данные со спутниковыми данными, которые количественно определили плотность растительности вокруг домов детей при рождении.

Ученые обнаружили, что более высокие значения окружающей зелени оказались связаны с уменьшением эмоциональных проблем у маленьких детей.

Интересно, что благотворное воздействие лесов и парков не наблюдалось у детей в возрасте от шести до 11 лет, которые, вероятно, проводили больше времени вдали от своего непосредственного жилого окружения, в основном в школе.

Этот сдвиг предполагает, что влияние зеленых насаждений на психическое здоровье может быть особенно критическим в первые годы жизни ребенка, когда они с большей вероятностью остаются дома.

Результаты подчеркивают потенциал природной среды в поддержке развития и психического здоровья детей раннего возраста. Они предполагают, что обеспечение доступа к зеленым насаждениям может стать жизненно важной стратегией в области общественного здравоохранения и городского планирования, особенно для повышения благополучия маленьких детей.

Ранее ученые выяснили, что жизнь в зеленых районах снижает биологический возраст человека на 2,5 года.