Нового «Короля Льва» обвинили в бездушии

Режиссер Барри Дженкинс («Лунный свет») ответил на критику будущего мультфильма «Муфаса: Король Лев», который обвинили в бездушии. Он обратился к критикам в социальной сети X (бывший Twitter).

Один из пользователей соцсети негативно отреагировал на трейлер анимационной картины — приквела ремейка знаменитого мультфильма студии Disney.

«Барри, ты слишком хорош и талантлив для бездушной машины Айгера», — написал комментатор, имея в виду управляющего Disney Боба Айгера.

В ответ Дженкинс сравнил работу студии Disney с драмами Уильяма Шекспира, напомнив, что оригинальный «Король Лев» вдохновлен «Гамлетом».

«Нет ничего бездушного в «Короле Льве». Десятилетиями дети перед экранами по всему миру вместе впервые испытывали скорбь, знакомились с Шекспиром, на многих языках. Это самое мощное средство коллективной эмпатии», — написал он.

Накануне сборы игрового ремейка мультфильма «Летучий корабль» в прокате перевалили за миллиард.

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