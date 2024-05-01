Экс-подполковник СБУ назвал трагедию 2 мая 2014 года в Одессе спланированной

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил РИА Новости, что трагедия в Одессе 2 мая 2014 года была четко спланированной операцией, а не стечением обстоятельств.

По словам Прозорова, который в апреле 2014 года служил в Антитеррористическом центре СБУ в Киеве, сейчас на Украине официальная версия, что в Доме профсоюзов в Одессе произошло трагическое стечение обстоятельств.

«Нет, это никакое не такое стечение обстоятельств. Это целенаправленная операция», — подчеркнул экс-подполковник СБУ.

Он отметил, что доказательством этого служит документ, датированный концом апреля 2014 года, который попал ему в руки. Бумага была подписана председателем СБУ Валентином Наливайченко, который направил исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову предложения по подавлению протестов противников «майдана» на юге и востоке страны.

«Объявить, например, эту борьбу с Россией крестовым походом Запада против царства Сатаны. Прямо вот так написано. Привлечь на свою сторону церкви, с помощью которых провести прям вот такие меры. Плюс там, например, говорилось, что никаких переговоров с лидерами сепаратистов не вести», — сказал Прозоров.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между сторонниками «антимайдана» и «евромайдана». Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись «антимайдановцы». Сторонники «Евромайдана», которые оттеснили их с Греческой площади, забросали здание бутылками с зажигательной смесью и стали стрелять по некоторым из тех, кто пытался бежать.

9 апреля 2024 года в России заочно арестовали по подозрению в причастности к поджогу Дома профсоюзов участника неонацистской организации, гражданина Украины Демьяна Ганула.

Ранее в США запланировали встречу солидарности в десятую годовщину трагедии в Одессе.