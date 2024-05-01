В Германии призвали готовиться к «марафонской гонке» в вопросе поддержки Украины

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль призвал готовиться к тому, что Берлину будет необходимо поддерживать Украину годами. В этом вопросе он призвал быть готовым к «марафонской гонке», пишет n-tv.

«Возможно, нам придется провести еще десять лет в мобилизации денег и оружия, чтобы помочь Украине», — заявил Клингбайль.

Он также напомнил, что до начала военного конфликта на Украине насколько сильно Берлин будет поддерживать Киев в сфере обороны.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что конфликт между Россией и Украиной не должен превратиться в противостояние с НАТО. По словам Шольца, особенно важно в такой ситуации не делать неосторожных шагов, которые могут привести к прямому конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом. Он добавил, что Германия и Великобритания вместе «находятся на стороне Украины».

Канцлер Германии подчеркнул, что Европа и США не собираются отказываться от поддержки Украины и сделают все возможное, чтобы страна могла «защитить себя от агрессии».

Ранее в Британии заявили, что будут помогать Украине до конца десятилетия.