В Германии не исключили, что Украине придется помогать еще 10 лет

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль в интервью порталу T-Online не исключил, что Украине придется помогать оружием и деньгами в течение еще 10 лет.

«Нам придется мобилизовывать деньги и оружие, возможно, еще на протяжении 10 лет, чтобы помогать Украине», — отметил лидер партии, входящей в правящую коалицию ФРГ.

По его словам, такая модель помощи Украине похожа на марафонский забег, и необходимо постоянно проводить переоценку объемов оказываемой помощи.

Он также указал на необходимость обсуждать дипломатические инициативы, чтобы Украина в нужный момент смогла провести переговоры с Россией с позиции силы.

До этого обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс в статье, опубликованной на сайте издания, заявил, что президент России не боится нового пакета военной помощи Украине со стороны США в размере $61 млрд на фоне ряда проблем в украинской армии.

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