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Якутский город Среднеколымск затапливает из-за потепления погоды

Мэр Чукров: работы по пробивке дренажа на дороге в Среднеколымске уже ведутся

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Shutterstock/sunakri

Из-за резкого повышения температуры воздуха талые воды затапливают город Среднеколымск в Якутии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный градоначальник Николай Чукров.

«Поступают звонки и сообщения, что прорывает дорогу по ул. Набережная. Сегодня пробьем там дренаж и все нормализуется», — отметил Чукров.

По словам мэра, дренаж планировали соорудить 2 мая, так как рабочие интенсивно трудились несколько дней без перерыва и в администрации «хотели дать им один день передышки». Однако из-за резкого потепления погоды «резко увеличилось количество воды от оттайки снега», и работы по пробивке дренажа уже ведутся.

Накануне градоначальник проинформировал жителей о том, что в Среднеколымске начались работы по размораживанию дренажных труб.

1 мая в МЧС РФ рассказали о ходе эвакуации в Тюменской области на фоне паводка. Свои дома пришлось покинуть более 1300 жителям Абатского района. В пунктах временного размещения находятся 192 человека, включая 60 детей. Остальные эвакуированные граждане остались у родственников.

Ранее губернатор назвал число пострадавших от паводка в Курганской области.

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