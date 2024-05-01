В Башкортостане ветер частично сорвал кровлю со здания школы

Сильный ветер частично сорвал кровлю со здания средней общеобразовательной школы (СОШ) в деревне Узбяково, расположенной в Гафурийском районе Башкортостана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, повреждения получило образовательное учреждение на улице Школьной. Из-за неблагоприятных погодных условий с кровли здания оказался сорван профнастил на площади 450 квадратных метров. При этом общая площадь кровли составляет 1400 квадратных метров.

«На место оперативно прибыли силы и средства МЧС РФ и другие экстренные службы», — говорится в заявлении.

Всего к устранению последствий непогоды были привлечены 35 человек и 11 единиц специальной техники. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Обучение детей планируется дистанционно», — добавили в Главном управлении МЧС РФ по Башкортостану.

В середине марта в Махачкале порыв ветра сорвал кровлю со здания школы, где совсем недавно завершился капитальный ремонт. Речь идет о школе №42 имени Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Во время капитального ремонта здесь, в том числе меняли кровлю и обновляли фасад.

Ранее в одном из колледжей Приморского края прорвало трубу с кипятком.