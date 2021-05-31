Трамп считает Байдена виновным в «разрушении США»

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в «разрушении страны». По словам Трампа, его преемник вызвал пограничный кризис, сообщает таблоид New York Post.

Критика Трампа в адрес Байдена связана с отношением Вашингтона к Китаю, Ближнему Востоку, а также с кризисом на южной границе.

Бывший глава Белого дома считает, что за все время, пока Байден президент, тот ухудшил отношения с другими странами. При этом у Трампа, согласно его утверждению, «все было проработано».

«Все, что ему нужно было сделать, — это ничего не делать... Это просто безумие, что они сделали», — объяснил Трамп.

Трамп не одобрил недавние шаги Байдена, касающиеся отмены миграционных программ, в том числе мексиканской. Последняя предполагала, что попросившие убежища в США на время судебного процесса оставались в своей стране.

Как подчеркнул бывший президент, благодаря этой программе получилось прекратить торговлю людьми и ликвидировать наркотрафик.

Стену на границе с Мексикой США начали строить в 2018 году по инициативе республиканца Дональда Трампа. Этим сооружением планировалось решить проблему нелегальной миграции.